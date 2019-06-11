2019-06-11T16:21:39+03:00
Общество

В Тверскую область завезли сыр со стеринами

Продукцию, не отвечающую регламенту Таможенного союза, выявили в Конаковской ЦРБ
Ольга ТРОФИМОВА
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Сыр с растительными жирами и маслами обнаружили в Конаковской ЦРБ Фото: архив "КП"Сыр с растительными жирами и маслами обнаружили в Конаковской ЦРБ Фото: архив "КП"
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Проба молочной продукции была отобрана инспектором государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской области в мае 2019 года в ГБУЗ «Конаковская ЦРБ».

Результаты лабораторных исследований Тверской межобластной ветеринарной лаборатории показали, что сыр "Российский м.д.ж. 45% весовой" производства ИП ГКФХ Гуков М.М. (Республика Кабардино-Балкарская, г. Баксан) имеет в составе растительные масла и жиры: бета-ситостерин, кампестерин, стигмастерин.

Наличие данных компонентов является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции».

Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции в рамках полномочий и в соответствии с законодательством РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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