Двух жителей Тверской области лишили водительских прав из-за алкогольной зависимости

СЕГОДНЯ 15:54 2019-06-11T15:54:16+03:00

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Установлено, что двое местных жителей имели водительские удостоверения при наличии медицинских ограничений к управлению транспортными средствами. Как выяснилось, мужчины состоят на диспансерном учете в Весьегонской ЦРБ с диагнозом «зависимость от алкоголя 2 стадия».

Согласно законодательству, алкоголизм, наркомания, токсикомания отнесены к медицинским психиатрическим противопоказаниям для деятельности, связанной с управлением транспортными средствами.

- Прокурор района обратился в суд с административными исковыми заявлениями о прекращении права управления транспортным средством и признании водительских удостоверений недействительными, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Весьегонским районным судом требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU