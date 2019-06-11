Более сотни ДТП с дикими животными зафиксировано в Тверской области с начала года

СЕГОДНЯ 15:42 2019-06-11T15:42:46+03:00

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По информации региональной Госавтоинспекции на 11 июня, в Тверской области произошло 102 ДТП с участием диких животных. В некоторых авариях пострадали и погибли люди.

- За указанный период текущего года количество таких ДТП выросло более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составило 13 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых три человека погибли и 13 получили ранения, - озвучивают цифры в ГИБДД.

Большая часть ДТП произошла на федеральных автодорогах (М-10 "Россия" и М-9 "Балтия"), проходящих по территории Тверской области. Только Зубцовском районе произошло 13 аварий, на ФАД М-10 "Россия" в Калининском районе – 9, в Вышневолоцком – 8 и по 5 происшествий на территории Торжокского и Бологовского районов.

На дорогах регионального значения больше всего аварий зарегистрировано на территории Бежецкого, Калининского, Кашинского и Конаковского районов.

Управление ГИБДД по Тверской области призывает водителей быть крайне осторожными в зоне действия дорожных знаков "Дикие животные", особенно в ночные и ранние утренние часы.

ИСТОЧНИК KP.RU