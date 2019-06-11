2019-06-11T15:28:39+03:00
Происшествия

Ранее судимого жителя Тверской области подозревают в краже автомобиля Honda

Мужчина находится под стражей
Альберт БОЙКОВ
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Подозреваемого задержали полицейскиеПодозреваемого задержали полицейскиеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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К полицейскими Лихославльского района Тверской области с заявлением о пропаже автомобиля обратился 33-летний житель Лихославля. Вместе с автомобилем пропали находившиеся внутри деньги, а также документы.

Со слов заявителя было составлено описание автомобиля, которое было разослано наружным службам полиции. Полицейские проверили места возможного отстоя транспортного средства – гаражные массивы, близлежащие лесопосадки, отрабатывались пункты приема металлолома. На причастность к преступлению был отработан круг лиц, которые уже попадались на подобных преступлениях. Одновременно было налажено взаимодействие с коллегами из других регионов.

В итоге автомобиль нашли в лесополосе, возле одной из деревень в Ржевском районе, где и была выставлена засада. В результате оперативных мероприятий 35-летний ранее судимый житель Ржева был задержан при попытке перегона автомобиля в автосервис для разборки на запчасти.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела предусмотренные ч. 2 ст. 158 «Кража» и ч. 2 ст. 325 «Похищение или повреждение документов». Мужчина поместили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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