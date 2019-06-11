2019-06-11T15:29:26+03:00
Звезды

О путешествиях божьих коровок расскажут в Детском музейном центре Твери

Ирина ТАРАСОВА
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На этот раз это будет МК в технике кинусайгаНа этот раз это будет МК в технике кинусайга
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В Детском музейном центре Тверского государственного объединенного музея продолжается выставка «Без билета по белу свету: путешествия в мире живой природы».

В рамках мероприятия 15 июня пройдет интересный мастер-класс для детей с 7 до 10 лет в сопровождении взрослых и с 11 лет самостоятельно.

На этот раз это будет МК в технике кинусайга (разновидность любительского искусства, создание художественных изделий из разноцветных кусочков ткани - ред.)

- "Божья коровка, полети на небо, принеси нам хлеба!"... Участники мастер-класса узнают о путешествиях божьих коровок и попробуют привлечь их, используя секретные приемы декорирования.

Стоимость рабочего места 200 рублей, билет взрослого сопровождающего 50 рублей. Запись по телефону 45-71-76.

Адрес: ул. Советская, 3а.

Начало в 15.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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