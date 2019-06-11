О путешествиях божьих коровок расскажут в Детском музейном центре Твери
В Детском музейном центре Тверского государственного объединенного музея продолжается выставка «Без билета по белу свету: путешествия в мире живой природы».
В рамках мероприятия 15 июня пройдет интересный мастер-класс для детей с 7 до 10 лет в сопровождении взрослых и с 11 лет самостоятельно.
На этот раз это будет МК в технике кинусайга (разновидность любительского искусства, создание художественных изделий из разноцветных кусочков ткани - ред.)
- "Божья коровка, полети на небо, принеси нам хлеба!"... Участники мастер-класса узнают о путешествиях божьих коровок и попробуют привлечь их, используя секретные приемы декорирования.
Стоимость рабочего места 200 рублей, билет взрослого сопровождающего 50 рублей. Запись по телефону 45-71-76.
Адрес: ул. Советская, 3а.
Начало в 15.00.
ИСТОЧНИК KP.RU