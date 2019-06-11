"В отпуск – без долгов!" предлагают отправиться жителям Тверской области

СЕГОДНЯ 15:18 2019-06-11T15:18:34+03:00

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17 июня, в регионе стартует, ставшая уже традиционной, акция "В отпуск – без долгов!", которую проводит Управление Федеральной службы судебных приставов по Тверской области.

Мероприятие организовано с целью напомнить жителям региона об оплате всех долгов. В противном случае заграничный отпуск может оказаться под угрозой срыва.

На сегодняшний день 24 тысячи должников, накопивших внушительные суммы задолженности, имеют запрет на выезд за рубеж. За пределы страны их не выпустят, пока они не оплатят все долги и штрафы.

Узнать о задолженности можно через Банк данных исполнительных производств на сайте www.r69.fssprus.ru, либо в структурном подразделении Службы судебных приставов по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU