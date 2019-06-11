"Контроль трезвости" пройдет в четырех районах Тверской области

СЕГОДНЯ 14:46 2019-06-11T14:46:02+03:00

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В преддверии праздничных выходных, в целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участим нетрезвых водителей, с 11 по 12 июня на территории Тверской области будет проводиться профилактическое мероприятие "Контроль трезвости".

Экипажи ДПС ГИБДД будут работать в Конаковском, Оставшковском, Бежецком, Кашинском районах, сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области.

Госавтоинспекция обращается к жителям и гостям Верхневолжья с просьбой не садиться за руль после употребления спиртных напитков, а также сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения по телефонам дежурной части: "02" или "102", если звоните с мобильного телефона.

ИСТОЧНИК KP.RU