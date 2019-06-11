2019-06-11T14:41:27+03:00
Общество

Вопросы о перерасчёте пенсий и пенсионном возрасте можно задать по телефону в Твери

В областной столице работает специальный колл-центр
Виктория ТУШКОВА
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По телефону также можно получить информацию по материалам своего выплатного дела.По телефону также можно получить информацию по материалам своего выплатного дела.Фото: Ольга Крыльцова
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Вопрос о своих пенсионных выплатах можно задать, позвонив в контакт-центр управления пенсионного фонда в Твери. Телефон 8 (4822) 45-20-80 многоканальный. Позвонив на него жители областного центра могут получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию Пенсионного фонда России, а также записаться на прием к специалистам и подать заявку на подготовку документов.

С использованием кодового слова по телефону также можно получить информацию по материалам своего выплатного дела.

По информации областного отделения ПФР в 2018 году за консультациями обратились около 84000 граждан. Большинство интересовалось перерасчётом пенсии по нестраховым периодам и изменением пенсионного возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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