Вопросы о перерасчёте пенсий и пенсионном возрасте можно задать по телефону в Твери
Вопрос о своих пенсионных выплатах можно задать, позвонив в контакт-центр управления пенсионного фонда в Твери. Телефон 8 (4822) 45-20-80 многоканальный. Позвонив на него жители областного центра могут получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию Пенсионного фонда России, а также записаться на прием к специалистам и подать заявку на подготовку документов.
С использованием кодового слова по телефону также можно получить информацию по материалам своего выплатного дела.
По информации областного отделения ПФР в 2018 году за консультациями обратились около 84000 граждан. Большинство интересовалось перерасчётом пенсии по нестраховым периодам и изменением пенсионного возраста.
ИСТОЧНИК KP.RU