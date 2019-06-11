В Волге нашли тело мальчика, пропавшего в Ржевском районе Тверской области

СЕГОДНЯ 14:14 2019-06-11T14:14:35+03:00

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Одиннадцатилетний мальчик пропал из поселка Заволжский в Ржевском районе Тверской области. Сообщение об этом поступило в следственный отдел регионального СК России.

Следователи и криминалисты СКР в составе следственно-оперативной группы выезжали по месту последнего нахождения малолетнего, опрашивали родственников пропавшего.

На проведение поисковых мероприятий были направлены все силы и средства, ребенка искали полицейские, следователи, спасатели и добровольцы.

- К сожалению, обнаружить мальчика живым не удалось, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области. - Утром 11 июня тело ребенка было обнаружено в реке Волга в Ржевском районе.

Расследование уголовного дела по статье 105 УК РФ ("Убийство") продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU