Мужчина оставил велосипед во дворе дома в Твери, а его украли
С заявлением о краже в дежурную часть Заволжского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратился 33-летний местный житель. Мужчина рассказал полицейским, что у него со двора дома похитили велосипед.
Оперативники составили описание пропавшего транспортного средства, отработали на причастность к краже лиц, ранее уже привлекавшихся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, обследовали места возможного сбыта краденого и установили подозреваемого.
Им оказался неработающий 58-летний житель Твери. Мужчина во всем признался. Его проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU