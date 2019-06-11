2019-06-11T13:44:45+03:00
Происшествия

Мужчина оставил велосипед во дворе дома в Твери, а его украли

Злоумышленника поймали
Ольга ТРОФИМОВА
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За кражу велосипеда житель Твери может сесть в тюрьмуЗа кражу велосипеда житель Твери может сесть в тюрьмуФото: Олег РУКАВИЦЫН
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С заявлением о краже в дежурную часть Заволжского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратился 33-летний местный житель. Мужчина рассказал полицейским, что у него со двора дома похитили велосипед.

Оперативники составили описание пропавшего транспортного средства, отработали на причастность к краже лиц, ранее уже привлекавшихся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, обследовали места возможного сбыта краденого и установили подозреваемого.

Им оказался неработающий 58-летний житель Твери. Мужчина во всем признался. Его проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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