На "зебре" в Твери сбили несовершеннолетнего велосипедиста
Жизни мальчика ничего не угрожает
11-летний велосипедист оказался под колесами иномаркиФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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ДТП произошло около 8:30 утра 11 июня на улице Туполева в Твери.
11-летний мальчик пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на велосипеде, где его сбила иномарка.
Водитель "Форда" без признаков алкогольного опьянения не успел сориентироваться, когда ребенок выехал на дорогу.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, жизни юного велосипедиста ничего не угрожает. С ушибами, ссадинами и травмой головы его доставили в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU