На "зебре" в Твери сбили несовершеннолетнего велосипедиста

СЕГОДНЯ 13:29 2019-06-11T13:29:29+03:00

Жизни мальчика ничего не угрожает

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ДТП произошло около 8:30 утра 11 июня на улице Туполева в Твери.

11-летний мальчик пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на велосипеде, где его сбила иномарка.

Водитель "Форда" без признаков алкогольного опьянения не успел сориентироваться, когда ребенок выехал на дорогу.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, жизни юного велосипедиста ничего не угрожает. С ушибами, ссадинами и травмой головы его доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU