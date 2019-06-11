2019-06-11T13:18:09+03:00
Общество

В Тверской области нашли останки 86 красноармейцев

Поисковая экспедиция "Ржев. Калининский фронт" продолжает работу в регионе
Ольга ТРОФИМОВА
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Поисковики подняли останки 86 красноармейцев Фото: пресс-служба правительства Тверской областиПоисковики подняли останки 86 красноармейцев Фото: пресс-служба правительства Тверской области
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Экспедиция "Ржев. Калининский фронт" стартовала в Верхневолжье 8 июня. В этом году она объединила более 400 человек из России, Казахстана и Беларуси. За первые дни работы поисковики подняли останки 86 красноармейцев.

Находки сделаны в районе деревень Зеленкино, Полунино, Есемово, Воробьево. Удалось установить имя одного из найденных бойцов: старший сержант Ибрагим Сейфетдинович Мериазимов, 1915 года рождения, Москва.

Также участниками экспедиции был обнаружен медальон. Его откроют с помощью спецсредств и, возможно, смогут прочитать. В числе других не менее важных находок - оружие, обувь, ручные гранаты.

Завершится поисковая экспедиция 21 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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