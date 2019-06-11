В Тверской области нашли останки 86 красноармейцев
Экспедиция "Ржев. Калининский фронт" стартовала в Верхневолжье 8 июня. В этом году она объединила более 400 человек из России, Казахстана и Беларуси. За первые дни работы поисковики подняли останки 86 красноармейцев.
Находки сделаны в районе деревень Зеленкино, Полунино, Есемово, Воробьево. Удалось установить имя одного из найденных бойцов: старший сержант Ибрагим Сейфетдинович Мериазимов, 1915 года рождения, Москва.
Также участниками экспедиции был обнаружен медальон. Его откроют с помощью спецсредств и, возможно, смогут прочитать. В числе других не менее важных находок - оружие, обувь, ручные гранаты.
Завершится поисковая экспедиция 21 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU