Волжский крестный ход завершится в Калязине Тверской области музыкальным фестивалем

СЕГОДНЯ 12:36 2019-06-11T12:40:06+03:00

В котором примут участие и гости из других регионов

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15 июня в Городском Саду Калязина Тверской области в рамках завершения Волжского крестного хода состоится XXI межрегиональный открытый Фестиваль духовной и светской музыки «Пробуждение души», а также Гала-концерт лучших творческих коллективов и вокалистов. Напомним, крестный ход в этом году посвящен двухсотлетию обретения мощей святой благоверной княгини Иулиании Вяземской и Новоторжской.

В программе фестиваля и гала-концерта примут участие лучшие представители жанра духовной, светской, хоровой и вокальной музыки – творческие ансамбли и коллективы учреждений культуры, детских образовательных учреждений - школ искусств, музыкальных и общеобразовательных школ и студий, воскресные школы и храмовые хоры, а также сольные исполнители из городов и районов Верхневолжья.

Кроме постоянных участников мероприятия фестиваль ждет и своих старых друзей – гостей, песенные коллективы и исполнителей из городов Московской, Вологодской, Ленинградской, Костромской и Ярославской областей.

Начало в 15.00.

ИСТОЧНИК KP.RU