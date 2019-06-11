Во время пожара в Тверской области вместе с гаражами сгорели два автомобиля и несколько хозпостроек

СЕГОДНЯ 12:29 2019-06-11T12:29:13+03:00

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Сообщение о крупном пожаре на улице Парковская в поселке Максатиха Тверской области поступило на пульт дежурного ГУ МЧС России по Тверской области около 10.20 утра 10 июня.

По прибытии на место было установлено, что огнем охвачены семь строений - пять деревянных хозпостроек и два гаража.

- В результате пожара огнем строения уничтожены полностью, а также уничтожены два автомобиля "УАЗ" и "ВАЗ-2105", которые находились в гараже, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

Ликвидировать пожар удалось к 14.20.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU