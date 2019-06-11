Не соответствуют нормам более 10% пищевых продуктов, прошедших проверку качества в Тверской области
С января по май 2019 года в Тверской области специалистами ведомства было сделано 757 проб продукции. 79 образцов (это 10,5 % от количества отобранных проб) в итоге признаны несоответствующими требованиям качества и безопасности, установленным Техническими регламентами Таможенного союза и другими документами.
Выявлялись следующие нарушения:
- фальсификация сливочного масла жирами немолочного происхождения;
- присутствие в молочной продукции растительных жиров и масел на растительной основе, не заявленных в маркировке продукта;
- несоответствие массовой доли жира и белка в молочной и колбюасной продукции;
- превышение содержания консервантов;
- несоответствия требованиям качества и безопасности по микробиологическим показателям, в том числе присутствию сальмонелл, листерий и других микроорганизмов.
О нарушениях были оповещены все необходимые органы, а в отношении недобросовестных производителе введён режим усиленного лабораторного контроля.
ИСТОЧНИК KP.RU