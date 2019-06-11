Не соответствуют нормам более 10% пищевых продуктов, прошедших проверку качества в Тверской области

СЕГОДНЯ 11:27 2019-06-11T11:27:06+03:00

Большинство нарушений касались фальсификации молочной продукции и несоответствия её заявленному составу Фото: Евгения ГУСЕВА

В региональном управлении Россельхознадзора отчитались об итогах мониторинга качества и безопасности пищевой продукции за 5 месяцев 2019 года

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С января по май 2019 года в Тверской области специалистами ведомства было сделано 757 проб продукции. 79 образцов (это 10,5 % от количества отобранных проб) в итоге признаны несоответствующими требованиям качества и безопасности, установленным Техническими регламентами Таможенного союза и другими документами.

Выявлялись следующие нарушения:

- фальсификация сливочного масла жирами немолочного происхождения;

- присутствие в молочной продукции растительных жиров и масел на растительной основе, не заявленных в маркировке продукта;

- несоответствие массовой доли жира и белка в молочной и колбюасной продукции;

- превышение содержания консервантов;

- несоответствия требованиям качества и безопасности по микробиологическим показателям, в том числе присутствию сальмонелл, листерий и других микроорганизмов.

О нарушениях были оповещены все необходимые органы, а в отношении недобросовестных производителе введён режим усиленного лабораторного контроля.

ИСТОЧНИК KP.RU