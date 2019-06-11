Лось погиб под колесами "Сапсана" в Тверской области
По факту инцидента началась проверка
"Сапсан" насмерть сбил лосяФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:
В понедельник, 10 июня высокоскоростной поезд "Сапсана", следующий из Санкт-Петербурга в Москву насмерть сбил лося. Инцидент произошел на перегоне станции Завидово - Решетниково.
Как сообщает пресс-служба ЛО МВД России на станции Тверь, по данному факту проводится проверка.
Заметим, что "Сапсан" на отдельных участках железнодорожного полотна способен развивать скорость до 250 километров в час. Встреча с многотонным транспортным средством практически всегда заканчивается для людей и животных смертью.
ИСТОЧНИК KP.RU