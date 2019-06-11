2019-06-11T09:56:58+03:00
Происшествия

В Тверской области неизвестный водитель сбил пожилую женщину

Потерпевшая попала с травмами в больницу
Альберт БОЙКОВ
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Женщине понадобилась госпитализацияЖенщине понадобилась госпитализацияФото: Иван ВИСЛОВ
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В понедельник, 10 июня, на 3 км автомобильной дороги Кимры – Клетино – Дубна, проходящей через Кимрский район Тверской области, произошло ДТП с пострадавшей. Авария случилась, когда на часах было 16:45.

Дорожные полицейские сообщают о том, что неизвестный водитель на неустановленнном транспортном средстве сбил женщину-пешехода, которая двигалась по обочине вдоль проезжей части дороги. После ДТП водитель предпочел скрыться.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии женщина была госпитализирована в травматологическое отделение «Кимрской ЦРБ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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