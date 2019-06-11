Водитель легковушки пострадал после столкновения с лосем в Тверской области
ДТП произошло в Конаковском районе
Под Тверью водитель легковушки сбил лосяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария случилась поздно вечером, 10 июня, на 4-м км автодороги "Москва-СПБ-Конаково-Иваньково" Конаковского района Тверской области.
34-летний водитель, управляя автомобилем "ВАЗ 21144", ехал со стороны трассы "М-10" в сторону города Конаково, не выбрал безопасную скорость движения и наехал на лося, который вышел на дорогу.
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля. С травмами мужчина доставлен в медицинское учреждение, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU