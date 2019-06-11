В Твери завершается реставрация здания бывшего реального училища и оранжереи Императорского путевого дворца

СЕГОДНЯ 11:08 2019-06-11T11:08:40+03:00

Внутридворовая территория будет выполнена в едином стиле

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В Твери завершаются масштабные работы по восстановлению здания бывшего реального училища и оранжереи Императорского путевого дворца.

Планируется, что по окончании ремонта в здании училища будут размещены выставочный зал, визит и конгресс-зоны, стойки информации, а на втором этаже откроются экспозиционные площади.

Внутренние общестроительные работы уже завершены, заменена кровля, установлен лифт для маломобильных граждан, смонтированы системы видеонаблюдения, пожарной сигнализации, энергоснабжения, выполнен ряд работ по благоустройству территории, в том числе обустроены дорожки из брусчатки и английского булыжника, посеян газон.

В оранжерее отремонтирован фасад здания, проведены реставрационные работы в центральном и выставочном помещениях, завершены работы по устройству наружных сетей водоотведения. Начато благоустройство и озеленение прилегающей территории.

Напомним, на восстановление объекта культурного наследия из федерального бюджета было направлено более 3 млрд. рублей. Тверской императорский дворец был официально открыт после реставрации в ноябре 2017 года.

В его комплекс входят: главный корпус, флигель, каретный сарай, конюшня, гауптвахта, Дворцовый сад, оранжерея, здание бывшего реального училища.

ИСТОЧНИК KP.RU