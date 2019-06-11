В Тверской области проинспектировали самоходные машины частных владельцев

СЕГОДНЯ 08:32 2019-06-11T08:32:04+03:00

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Профилактическое мероприятие было направлено на выявление и пресечение эксплуатации незарегистрированных самоходных машин и других видов техники частными владельцами.

В рамках операции проверено 1556 самоходных машин и прицепов в 585 населенных пунктах Тверской области. Инспекторы Гостехнадзора выявили 176 нарушений правил государственной регистрации транспортных средств. Было возбуждено 181 дело об административных правонарушениях, выдано 97 предписаний об устранении нарушений законодательства в сфере эксплуатации самоходных машин и других видов техники.

- По результатам надзорных мероприятий в инспекции Гостехнадзора региона было зарегистрировано 319 единиц техники, представлено на технический осмотр 2266 машин и прицепов, что позволило повысить в населенных пунктах региона безопасность эксплуатации данного вида техники, - сообщили в пресс-службе правительства региона.

ИСТОЧНИК KP.RU