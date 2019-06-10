2019-06-10T21:29:14+03:00
Общество

Горячую линию по вопросам нарушения земельного законодательства организуют в Твери

Консультировать будут специалисты регионального Россельхознадзора
Виктория ТУШКОВА
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Получить консультацию смогут все желающие.Получить консультацию смогут все желающие.Фото: Ольга Крыльцова
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Отдел земельного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской области организует работу телефона горячей линии по вопросам нарушений земельного законодательства и в целях профилактики таких нарушений. Телефон для консультирования 8 (4822) 50-98-01 будет работать 18 июня 2019 года(вторник будущей недели с 9:00 до 13:00.

Получить консультацию относительно нецелевого или нерационального использования сельхозземель, захламления земель, порчи плодородного слоя почвы, строительства объектов, отрицательно влияющих на землю и других вопросов, касающихся нарушения земельного законодательства, смогут все желающие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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