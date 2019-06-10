Из-за пожара на овощебазе жители Московского района Твери остались без света
Все обещают нормализовать в ближайшее время
Жители Московского района Твери на 4 часа остались без светаФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
Изменить размер текста:
10 июня около 18.00 жители Московского района Твери остались без света. Как позже выяснилось, отключение электроэнергии произошло из-за пожара на бывшей овощебазе, что на Спортивном переулке, 2а.
- Горит неэксплуатируемый склад площадью 40 кв.м, - прокомментировали в ГУ МЧС России по Тверской области.
В Горэлектро информацию подтвердили, сообщив, что свет появится через 2-3 часа.
На момент 20.30 в МЧС России по Тверской области сообщили следующее:
- Идёт переподключение от Горэлектро, скоро свет должны дать.
ИСТОЧНИК KP.RU