Как выбрать качественное мороженое советуют жителям Тверской области
Специалисты регионального управления Роспоребнадзора напоминают, как летом выбрать вкусное, настоящее и качественное мороженое. Выделяют следующие виды холодного лакомства:
- молочное - не более 7,5% массовой доли молочного жира;
- сливочное - 8-11,5 м.д. молочного жира;
- пломбир - не менее 12% м. д. молочного жира;
- кисломолочное - не более 7,5 % м. д. молочного жира;
- с заменителем молочного жира (смеси молочного и растительного жиров) - не более 12% м. д. молочного жира.
Этикетка должна содержать полное название продукта и информацию о его составе. Важно, что применение понятий «молочное», «сливочное», «пломбир» в маркировке мороженого с заменителем молочного жира не допускается.
Также специалисты советуют обращать внимание на срок годности, и если маркировка стёрта или размыта, отказаться от покупки.
ИСТОЧНИК KP.RU