2019-06-10T18:44:56+03:00
Общество

Как выбрать качественное мороженое советуют жителям Тверской области

Обращайте внимание на состав и срок годности
Виктория ТУШКОВА
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Мороженое может содержать как молочный жир, так и растительные, и это должно быть указано на этикеткеМороженое может содержать как молочный жир, так и растительные, и это должно быть указано на этикеткеФото: Александр ГЛУЗ
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Специалисты регионального управления Роспоребнадзора напоминают, как летом выбрать вкусное, настоящее и качественное мороженое. Выделяют следующие виды холодного лакомства:

- молочное - не более 7,5% массовой доли молочного жира;

- сливочное - 8-11,5 м.д. молочного жира;

- пломбир - не менее 12% м. д. молочного жира;

- кисломолочное - не более 7,5 % м. д. молочного жира;

- с заменителем молочного жира (смеси молочного и растительного жиров) - не более 12% м. д. молочного жира.

Этикетка должна содержать полное название продукта и информацию о его составе. Важно, что применение понятий «молочное», «сливочное», «пломбир» в маркировке мороженого с заменителем молочного жира не допускается.

Также специалисты советуют обращать внимание на срок годности, и если маркировка стёрта или размыта, отказаться от покупки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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