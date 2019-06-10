На однодневной выставке современного искусства в Твери зрители примут участие в создании инсталляции

СЕГОДНЯ 18:21 2019-06-10T18:30:28+03:00

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15 июня в ТЦ "Универ" Твери пройдет выставка современного искусства тверской художницы Катарины Лав. Важно, что длиться она будет всего один день. Время работы экспозиции с 16.00 до 22.00.

Катарина Лав, родилась, училась, работает и творит в Твери, любит свой город и считает, что искусство принадлежит народу. А потому свою выставку она посвящает именно родному городу и людям в нем живущим.

На выставке ожидается много необычного. Ожидается, что, художница представит трехметровую инсталляцию, посвящённую своей любимой творческой персоне. В создании второй интерактивной инсталляции смогут принять участие сами зрители.

Кроме того, через вид искусства арте повера (творческий прорыв - Ред.) будет представлена жизнь самой художницы. Образы, которые Катарина выбирала для своих работ: Христос, Франциско Гойя, Марсель Дюшан, Сальвадор Дали, Фрида Кало, Антуан Экзюпери, Винсент Ван Гог, Энди Уорхол, Пабло Пикассо, Воланд, Берлиоз.

- В Твери редко проходят выставки современного искусства, критики позиционируют, что «публика не готова», но я понимаю, что это не так. Зритель готов всегда, - убеждена Катарина Лав.

Любопытный нюанс. Начало пути искусства художницы произошло через участие в "Арт квадрате", где состоялась презентация картины «Любовь». В качестве критика выступал художник Никас Сафронов. Затем был длительный период искания, базового ознакомления с мировым искусством, участие в общих выставках художников и два года работы над произведениями, которые также будут представлены.

15 июня в 16.00

ТЦ Универ, ул. Желябова, 28, 3 этаж.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU