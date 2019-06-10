2019-06-10T18:20:19+03:00
Общество

Самый массовый экзамен по выбору - ЕГЭ по обществознанию сдали выпускники Тверской области

Результаты экзамена станут известны не позднее 25 июня
Виктория ТУШКОВА
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Единый государственный экзамен по обществознанию в Тверской области сдавали 2563 человекаЕдиный государственный экзамен по обществознанию в Тверской области сдавали 2563 человекаФото: Виктория ТУШКОВА
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Сегодня, 10 июня, Единый государственный экзамен по обществознанию в Тверской области сдавали 2563 человека.

Такая популярность этого ЕГЭ объясняется тем, что результаты экзамена требуются в вузы на многие специальности, связанные с экономикой, менеджментом, юриспруденцией, педагогикой и др. И это один из самых сложных экзаменов, так как включает программу пяти дисциплин - сообщили в Министерстве образования Тверской области.

Экзамен продолжался 3 часа 55 минут. Участники выполнили 20 заданий с кратким ответом по темам «Человек и общество», «Экономика», «Социальные отношения», «Политика» и «Право». Еще девять заданий предполагали развернутый ответ. Последнее 29 задание – сочинение-рассуждение на одно из предложенных высказываний. Результаты экзамена по обществознанию станут известны не позднее 25 июня. В случае несогласия с полученными баллами участники могут в течение двух дней после оглашения результатов подать апелляцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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