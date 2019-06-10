В Тверской области задержан подозреваемый в поджоге двух автомобилей

СЕГОДНЯ 17:27 2019-06-10T17:27:39+03:00

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К полицейским Осташкова Тверской области с заявлением о поджоге грузовика «МАЗ» обратился 56-летний местный житель, обладатель большегруза. Автомобиль стоял во дворе одного из домов на улице Октябрьской, однако этот факт не остановил хулигана.

Прибывшие на место преступления силовики выяснили, что поджог мог быть умышленным. Когда пожарные справились с огнем, полицейские поговорили с владельцем транспортного средства и возможными свидетелями происшествия. Выяснилось, что неизвестный облил бензином тент автомобиля, а затем поджог. Огонь нанес транспортному средству значительные технические повреждения.

Во время дальнейших разбирательств было установлено, что хулиган пытался поджечь и ВАЗ – 2114, который принадлежал 42-летнему местному жителю. В результате оперативных мероприятий был задержан подозреваемый. Им оказался 28-летний житель Осташкова. Мужчина уже признался в преступлении, и рассказал, что совершил преступление в состоянии опьянения из хулиганских побуждений.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении мужчины было возбуждено два уголовных дела, предусмотренные ч.3 ст.30 и ч.2. ст.167. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Оперативники проверяют мужчину на причастность к аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU