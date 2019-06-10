На рынке в Тверской области овощи и фрукты продавали с нарушениями законодательства
Нарушения обязательных требований законодательства в области семеноводства и карантина растений были выявлены 7 июня сотрудниками отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области на рынке в Старице.
Установлено, что граждане продавали саженцы плодовых культур и роз, поступившие из Краснодарского края, без документов, подтверждающих их сортовые и посадочные качества.
Также в реализации выявлены партии фруктов и овощей - помидоров, огурцов, лука репчатого, яблок, клубники, поступившие из Московской области. О доставке данной подкарантинной продукции продавцы не известили Управление Россельхознадзора по Тверской области и, тем самым, нарушили требования Федерального закона «О карантине растений».
В отношении недобросовестных граждан возбуждены административные дела, саженцы роз и плодовых культур сняты с реализации.
ИСТОЧНИК KP.RU