На рынке в Тверской области овощи и фрукты продавали с нарушениями законодательства

СЕГОДНЯ 16:41 2019-06-10T16:41:53+03:00

В Тверской области продавали овощи и фрукты с нарушениями Фото: Иван ВИСЛОВ

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Нарушения обязательных требований законодательства в области семеноводства и карантина растений были выявлены 7 июня сотрудниками отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области на рынке в Старице.

Установлено, что граждане продавали саженцы плодовых культур и роз, поступившие из Краснодарского края, без документов, подтверждающих их сортовые и посадочные качества.

Также в реализации выявлены партии фруктов и овощей - помидоров, огурцов, лука репчатого, яблок, клубники, поступившие из Московской области. О доставке данной подкарантинной продукции продавцы не известили Управление Россельхознадзора по Тверской области и, тем самым, нарушили требования Федерального закона «О карантине растений».

В отношении недобросовестных граждан возбуждены административные дела, саженцы роз и плодовых культур сняты с реализации.

ИСТОЧНИК KP.RU