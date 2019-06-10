2019-06-10T16:19:50+03:00
Общество

Для ремонта коллектора будет изменена схема движения транспорта по улице П.Савельевой

11 июня 2019 специалисты ООО «Тверь Водоканал» приступят к устранению провала на проезжей части в районе дома 30/8 по ул. П. Савельевой на подъезде к железнодорожному переезду.
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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ООО "Тверь Водоканал"ООО "Тверь Водоканал"
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В связи с чем будет изменена схема дорожного движения на этом участке: транспортный поток, движущийся в направлении из центра, будет направляться по одной из полос встречного направления. Временная дорожная разметка будет нанесена ночью, выставление бетонных ограждений и временных дорожных знаков начнется 11 июня в 6.00 часов.

Под проезжей частью проходит железобетонный канализационный коллектор диаметром 700 мм. Специалисты предполагают, что на трубе возникло повреждение, которое и могло вызвать просадку асфальта. Во избежание несчастных случаев и предупреждения дорожно-транспортных происшествий необходимо провести срочные ремонтные работы.

«Планируется разработать котлован 5х5 метров. Глубина залегания трубопровода здесь составляет 6 метров, для проведения ремонтных работ понадобиться установка системы водопонижения и использование кессонов, предохраняющих от обрушения грунта. Дальнейшие действия бригады будут зависеть от характера повреждения, который мы определим после вскрытия. Кроме того, будут отремонтированы два колодца», - поясняет начальник канализационного цеха ООО «Тверь Водоканал» Александр Рыдин.

Предположительно, ремонтно-восстановительные работы продлятся около двух недель. Временная схема дорожного движения согласована с ГИБДД на срок до 24 июня.

Убедительная просьба к автомобилистам быть внимательными и острожными при проезде места производства ремонтных работ, по возможности выбирать альтернативные маршруты движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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