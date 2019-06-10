С начала года на водоемах Тверской области погибли 13 человек

СЕГОДНЯ 15:44 2019-06-10T15:45:30+03:00

С начала 2019 года на водных объектах Тверской области погибли 13 человек Фото: Василий ХОДАРЕВ

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С наступлением тепла и открытием купального сезона в Верхневолжье возросло количество происшествий на воде.

Только в минувшие выходные на водоемах Тверской области утонули два человека, а неделю назад в разных районах области погибли три подростка.

Всего, по данным МЧС, с начала 2019 года на водных объектах Тверской области произошло 16 происшествий. Пострадало 20 человек, из них погибло 13 человек, спасти удалось семерых.

Если сравнивать с прошлым годом, то показатель выше почти в два раза. За аналогичный период 2018 года произошло 8 происшествий, погибло 8 человек.

- За этими печальными цифрами кроется халатность взрослых, - отмечают в ведомстве. - Несмотря на проводимую личным составом ГИМС МЧС России по Тверской области профилактическую работу, граждане все также проявляют беспечность, оставляя детей без присмотра, купаются в необорудованных для этого местах. Ежедневно в целях поддержания правопорядка и охраны жизни людей в акваториях рек, озер, водохранилищ сотрудниками МЧС России проводятся рейды и патрулирования. Привлечено к административной ответственности 26 судоводителей.

Государственная инспекция по маломерным судам по Тверской области обращается к жителям и гостям региона с убедительной просьбой соблюдать правила безопасности на воде, не оставлять детей без присмотра.

А также напоминает, что нельзя:

- купаться в нетрезвом виде;

- кататься на водном транспорте (лодки, водные мотоциклы, лыжи и т.д.) вблизи места купания людей;

- купаться в опасных, запрещенных местах;

- прыгать в воду в незнакомых местах, проводить игры в воде, связанные с захватом, заплывать за буйки и ограждения;

- оставлять детей на берегу водоёма без присмотра взрослых, умеющих плавать и оказывать первую помощь;

- разрешать детям самовольно уходить к водоёмам и купаться.

Несоблюдение правил поведения на воде может привести к трагическому исходу.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU