Тренер «Зенита» Сергей Семак приехал в Тверь

СЕГОДНЯ 14:11 2019-06-10T14:59:17+03:00

С собой он взял детей

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«Едем в Тверь!!!». Такое сообщение 10 июня в сториз на своей странице в Instagram выложил тренер Петербургского «Зенита» Сергей Семак. На коротком видео в частности можно увидеть детей наставника команды из Санкт-Петербурга, которые явно рады такой поездке. Зачем тренер действующего чемпиона России по фуболу решил посетить областную столицу доподлинно неизвестно, однако можно предположить, что сюда он приехал проведать родственников жены, которая является уроженкой столицы Верхневольжья.

Тренер «Зенита» приехал вместе с детьми Фото: из Instagram sergey_bogdanovich_semak

А вот что рассказал бывший глава Твери Александр Корзин корреспонденту «Комсомолки» в 2012 году.

- Пока у меня одна внучка, Майя, ей 12 лет… Здесь все сложно… Майя живет с мамой, Анной, бывшей женой моего старшего сына Алексея. Живут в Санкт-Петербурге. Анна – жена Семака.

- Постойте, того самого знаменитого Сергея Семака? Полузащитника питерского «Зенита»?

- Да, того самого. Когда удается увидеть Майю – это для меня и для нее большая радость. Она, моя жена, мои сыновья и друзья – вот мое богатство в жизни, вот, ради чего я живу.

СПРАВКА КП

Сергей Семак в сезоне 2018/2019 в качестве тренера Санкт-Пербургского «Зенита» стал чемпионом России. В качестве игрока он по два раза завоевывал золото первенства в составе «Зенита» и «Рубина», а также один раз с «ЦСКА». Заметим, что Сергей Семак первым в истории Российского чемпионата становился его победителем в качестве и игрока, и тренера.

Сергей Богданович встал в один ряд со следующими игроками:

1. Валерий Лобановский (побеждал с киевским «Динамо»);

2. Константин Бесков (игроком побеждал с «Динамо», а тренером – с «Динамо» и «Спартаком»);

3. Эдуард Малофеев (игроком побеждал со «Спартаком», а тренером – с минским «Динамо»);

4. Валентин Иванов (побеждал с «Торпедо»);

5. Никита Симонян (игроком побеждал со «Спартаком», а тренером – со «Спартаком» и «Араратом»);

6. Валентин Николаев (побеждал с ЦДКА (ЦСКА);

7. Гавриил Качалин (игроком побеждал с московским «Динамо», тренером – с тбилисским);

8. Георгий Ярцев (побеждал со «Спартаком»);

9. Вячеслав Соловьев (игроком побеждал с ЦДКА, тренером – с киевским «Динамо»);

10. Михаил Якушин (побеждал с «Динамо»);

11. Николай Гуляев (побеждал со «Спартаком»);

12. Василий Соколов (побеждал со «Спартаком»);

13. Петр Попов (игроком побеждал с МСПО, тренером со «Спартаком»).

ИСТОЧНИК KP.RU