Всероссийский фестиваль красок пройдет в Твери

СЕГОДНЯ 13:34 2019-06-10T14:06:27+03:00

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14 июня в Парке Победы Твери пройдет Всероссийский фестиваль красок.

Один из самых популярных фестивалей формата open-air проходит почти в каждом уголке страны, в том числе и в Твери.

Самый ожидаемый момент праздника — массовый залп краски. В одно мгновение сотни участников подбрасывают вверх краску самых разных цветов, создавая в небе разноцветное облако и раскрашивая с головы до ног каждого вокруг себя.

- Всероссийский фестиваль красок — это тот фестиваль, где все равны, независимо от цвета кожи, национальности, возраста и пола. На фестивале нет места курению и алкоголю — только здравый рассудок и чистые эмоции, светлые чувства и живое общение! - рассказывают о формате праздника организаторы. - Чтобы примкнуть к красочной феерии, при входе на фестиваль необходимо будет приобрести пакетик краски, которая прошла проверку на безопасность.

14 июня в 17.00-20.00.

Победы пр., 14, Парк Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU