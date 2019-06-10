2019-06-10T14:37:41+03:00
Происшествия

В Тверской области у женщины украли садовый инвентарь и бензоинструменты

Злоумышленника задержали
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области задержали двоих подозреваемых в кражеВ Тверской области задержали двоих подозреваемых в кражеФото: Олег РУКАВИЦЫН
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С заявлением о краже в дежурную часть Фировского пункта полиции межмуниципального отдела МВД России «Вышневолоцкий» обратилась 46-летняя жительница поселка Фирово. Женщина сообщила, что в ее отсутствие неизвестные проникли в дом и похитили бензоинструменты и садовый инвентарь.

Ущерб составил более 15 тысяч рублей.

Полицейские опросили свидетелей, проверили места возможного сбыта краденого и установили личности подозреваемых. Ими оказались двое жителей Фировского района 36 и 34 лет.

Мужчины во всем признались и рассказали, что похищенное имущество продали, а вырученные деньги потратили. За кражу им грозит по шесть лет тюрьмы.

Следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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