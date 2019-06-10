В Тверской области у женщины украли садовый инвентарь и бензоинструменты
С заявлением о краже в дежурную часть Фировского пункта полиции межмуниципального отдела МВД России «Вышневолоцкий» обратилась 46-летняя жительница поселка Фирово. Женщина сообщила, что в ее отсутствие неизвестные проникли в дом и похитили бензоинструменты и садовый инвентарь.
Ущерб составил более 15 тысяч рублей.
Полицейские опросили свидетелей, проверили места возможного сбыта краденого и установили личности подозреваемых. Ими оказались двое жителей Фировского района 36 и 34 лет.
Мужчины во всем признались и рассказали, что похищенное имущество продали, а вырученные деньги потратили. За кражу им грозит по шесть лет тюрьмы.
Следствие продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU