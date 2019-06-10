Почти три часа пожарные тушили лесную подстилку в Краснохолмском районе Тверской области

СЕГОДНЯ 13:50 2019-06-10T13:50:53+03:00

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Сообщение о том, что в Краснохолмском районе, в деревне Назимово вновь загорелась лесная подстилка поступило на пульт дежурного ГУ МЧС России по Тверской области около 8:30 утра 10 июня.

К месту пожара убыли: оперативная группа Краснохолмского ПСГ, отделение пожарно-спасательной части № 35, отделения от ГБУ ЛПЦ «Тверьлес».

По прибытии на место было установлено, что лесная подстилка горит на площади 0.2 га. Угрозы населенным пунктам нет.

Полностью ликвидировать пожар спасателям удалось к полудню. К тушению привлекалось 13 человек и три единицы техники.

ГУ МЧС России напоминает жителям, что для предотвращения лесных пожаров в лесу запрещается: пользоваться открытым огнем, бросать горящие спички, оставлять бутылки или осколки стекла, так как они способны сработать как зажигательные линзы, выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах, а также стерню на полях, в лесу, разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в местах с сухой травой, под кронами деревьев, а также на участках поврежденного леса.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – 8 (4822) 39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU