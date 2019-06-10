СЕГОДНЯ 12:53 2019-06-10T12:53:26+03:00

Две женщины пострадали в ДТП в Тверской области Фото: Мария ЛЕНЦ

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Авария случилась днем, 10 июня, на 14 км автодороги д. Старое - Кашин в Кашинском районе Тверской области.

31-летняя женщина ехала на легковом автомобиле, не справилась с управлением, задела обочину и съехала в кювет.

В результате опрокидывания автомобиля автоледи и ее пожилая пассажирка получили серьезные травмы и были госпитализированы в медучреждение, уточнили в областной Госавтоинспекции.

Подробности аварии уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU