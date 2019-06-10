Две женщины пострадали в ДТП в Тверской области
ЧП произошло в Кашинском районе
Две женщины пострадали в ДТП в Тверской областиФото: Мария ЛЕНЦ
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Авария случилась днем, 10 июня, на 14 км автодороги д. Старое - Кашин в Кашинском районе Тверской области.
31-летняя женщина ехала на легковом автомобиле, не справилась с управлением, задела обочину и съехала в кювет.
В результате опрокидывания автомобиля автоледи и ее пожилая пассажирка получили серьезные травмы и были госпитализированы в медучреждение, уточнили в областной Госавтоинспекции.
Подробности аварии уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU