За неделю в Тверской области клещи покусали более 150 детей
По данным оперативного мониторинга Управления Роспотребнадзора по Тверской области за прошедшую неделю в медицинские организации с укусами клещей обратилось более 500 человек, в том числе более 150 детей.
По информации ведомства, этот показатель не превышает среднемноголетний уровень.
В лабораториях Тверской области продолжается исследование клещей, снятых с людей и из окружающей среды. Заражений клещевыми инфекциями за отчетный период не выявлено.
В летних оздоровительных лагерях проводятся профилактические мероприятия - обработки территорий с последующим проведением контроля эффективности обработок.
Специалисты напоминают жителям, что в случае присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью и не пытаться избавиться от насекомого самостоятельно.
ИСТОЧНИК KP.RU