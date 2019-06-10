2019-06-10T12:23:38+03:00
Общество

За неделю в Тверской области клещи покусали более 150 детей

Всего с укусами обратилось около 500 человек
Ольга ТРОФИМОВА
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Клещи за неделю покусали 500 человекКлещи за неделю покусали 500 человекФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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По данным оперативного мониторинга Управления Роспотребнадзора по Тверской области за прошедшую неделю в медицинские организации с укусами клещей обратилось более 500 человек, в том числе более 150 детей.

По информации ведомства, этот показатель не превышает среднемноголетний уровень.

В лабораториях Тверской области продолжается исследование клещей, снятых с людей и из окружающей среды. Заражений клещевыми инфекциями за отчетный период не выявлено.

В летних оздоровительных лагерях проводятся профилактические мероприятия - обработки территорий с последующим проведением контроля эффективности обработок.

Специалисты напоминают жителям, что в случае присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью и не пытаться избавиться от насекомого самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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