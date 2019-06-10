На тротуаре в Твери обнаружили тело погибшего мужчины
Труп нашли на Волоколамском проспекте
На тротуаре в Твери обнаружили мертвого мужчинуФото: Владимир КРУПСКИЙ
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Утром, 10 июня, прохожие обнаружили на тротуаре на Волоколамском проспекте мертвого мужчину.
Прибывшие на место полицейские установили, что видимых следов, указывающих на криминальный характер смерти, на теле погибшего не обнаружено. Точную причину смерти установят эксперты.
Личность погибшего уточняется. Известно лишь, что определенного места жительства мужчина не имел.
ИСТОЧНИК KP.RU