2019-06-10T10:39:06+03:00
Происшествия

Посиделки с алкоголем закончились поножовщиной в Тверской области

Жительница Вышнего Волочка напала с ножом на своего собутыльника
Ольга ТРОФИМОВА
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За причинение тяжкого вреда здоровью жительница Тверской области отправится в колониюЗа причинение тяжкого вреда здоровью жительница Тверской области отправится в колониюФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Установлено, что 37-летняя жительница Вышневолоцкого района совершила умышленное причинение тяжкого вреда здоровью мужчине, с которым вместе распивала спиртные напитки.

Инцидент произошел 22 февраля 2019 года в одном из домов пгт. Красномайский. Женщина поссорилась со своим знакомым и кухонным ножом умышленно нанесла приятелю четыре удара в область живота и верхних конечностей, тем самым, причинив ему тяжкий вред здоровью.

Приговором суда, с учетом позиции прокуратуры, подсудимая признана виновной в совершении преступления по п."з", ч.2, ст. 111 УК РФ, сообщает пресс-службы прокуратуры Тверской области.

Ближайшие два года она проведет в колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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