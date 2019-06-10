Посиделки с алкоголем закончились поножовщиной в Тверской области
Установлено, что 37-летняя жительница Вышневолоцкого района совершила умышленное причинение тяжкого вреда здоровью мужчине, с которым вместе распивала спиртные напитки.
Инцидент произошел 22 февраля 2019 года в одном из домов пгт. Красномайский. Женщина поссорилась со своим знакомым и кухонным ножом умышленно нанесла приятелю четыре удара в область живота и верхних конечностей, тем самым, причинив ему тяжкий вред здоровью.
Приговором суда, с учетом позиции прокуратуры, подсудимая признана виновной в совершении преступления по п."з", ч.2, ст. 111 УК РФ, сообщает пресс-службы прокуратуры Тверской области.
Ближайшие два года она проведет в колонии общего режима.
Приговор суда в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU