2019-06-10T10:22:22+03:00
Происшествия

В Вышнем Волочке Тверской области сгорел жилой дом

Пострадавших нет
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области сгорел жилой домВ Тверской области сгорел жилой домФото: Василий ХОДАРЕВ
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ЧП произошло вечером, 9 июня, на улице Красная, в Вышнем Волочке Тверской области.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области, пожар произошел в жилом доме, принадлежащем мужчине 1982 года рождения.

В результате пожара огнем повреждена внутренняя отделка по всей площади. От чего загорелось одноэтажное деревянное строение, еще предстоит выяснить.

Пострадавших нет, ущерб устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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