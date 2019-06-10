В Вышнем Волочке Тверской области сгорел жилой дом
Пострадавших нет
В Тверской области сгорел жилой домФото: Василий ХОДАРЕВ
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ЧП произошло вечером, 9 июня, на улице Красная, в Вышнем Волочке Тверской области.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области, пожар произошел в жилом доме, принадлежащем мужчине 1982 года рождения.
В результате пожара огнем повреждена внутренняя отделка по всей площади. От чего загорелось одноэтажное деревянное строение, еще предстоит выяснить.
Пострадавших нет, ущерб устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU