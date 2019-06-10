Троицкий хоровод под Тверью собрал более 300 участников
XXIV межрегиональный фольклорный праздник "Троицкие гулянья" состоялся в минувшие выходные, 8 июня, в селе Василёво Торжокского района Тверской области.
Как и в предыдущие годы, торжественное открытие состоялось на центральной площадке "Тверской солнцеворот".
Всего в рамках XXIV межрегионального фольклорного праздника была организована работа более 20 площадок, где посетители могли поиграть в народные игры, познакомиться с ремёслами, послушать выступления детских фольклорных коллективов, посмотреть показательные бои исторических клубов и попробовать изыски настоящей карельской кухни.
Кульминацией праздника стал традиционный троицкий хоровод. В этом году он собрал более 300 человек. В общей сложности на праздник в Василёво, по информации пресс-службы регионального правительства, приехали более 800 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU