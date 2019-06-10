2019-06-10T09:24:37+03:00
Звезды

Троицкий хоровод под Тверью собрал более 300 участников

Всего "Троицкие гулянья" посетили более 800 человек
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области прошли Троицкие гулянья Фото: пресс-служба правительства Тверской областиВ Тверской области прошли Троицкие гулянья Фото: пресс-служба правительства Тверской области
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XXIV межрегиональный фольклорный праздник "Троицкие гулянья" состоялся в минувшие выходные, 8 июня, в селе Василёво Торжокского района Тверской области.

Как и в предыдущие годы, торжественное открытие состоялось на центральной площадке "Тверской солнцеворот".

Всего в рамках XXIV межрегионального фольклорного праздника была организована работа более 20 площадок, где посетители могли поиграть в народные игры, познакомиться с ремёслами, послушать выступления детских фольклорных коллективов, посмотреть показательные бои исторических клубов и попробовать изыски настоящей карельской кухни.

Кульминацией праздника стал традиционный троицкий хоровод. В этом году он собрал более 300 человек. В общей сложности на праздник в Василёво, по информации пресс-службы регионального правительства, приехали более 800 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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