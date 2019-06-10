В Оленинском районе Тверской области на полтора года ограничат движение по мосту через реку Береза

СЕГОДНЯ 09:03 2019-06-10T09:03:50+03:00

В Оленинском районе закроют проезд по мосту через Березу Фото: Влад КОМЯКОВ

Ограничения будут действовать до конца сентября 2020 года

Изменить размер текста: A A

Работы по реконструкции моста через р. Береза у п. Мирный на 1 км автомобильной дороги "Мирный-Васьково" в Оленинском районе Тверской области стартовали в конце мая текущего года.

В связи с этим, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, на данном участке введено ограничение на движение всех видов транспорта, которое будет действовать по 30 сентября 2020 года включительно.

- Проехать можно будет по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения "Подъезд к п. Оленино", "Оленино-Воротьково-Белый", "Мирный-Васьково", - сообщает пресс-служба министерства транспорта Тверской области.

Автомобилистов просят быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, следить за установленными временными дорожными знаками.

ИСТОЧНИК KP.RU