Жителям Тверской области расскажут все о дворцовых парках времен Петра I

СЕГОДНЯ 08:22 2019-06-10T08:22:37+03:00

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"Дни Русского музея" пройдут 11 и 12 июня в Тверской областной картинной галерее. В эти дни жителей и гостей Верхневолжья ждет насыщенная культурная программа.

11 июня в 17:00 в "Башне искусств" Тверского императорского дворца пройдет лекция "Во вкусе XVIII века..." (Летний сад эпохи Петра I). Посетителям расскажут о садах XVIII века, об основных затеях, устраиваемых Петром I в своей летней резиденции, а также о составляющих парковых ансамблей европейских правителей на примере Летнего сада Петербурга.

12 июня с 12:00 до 13:30 в Дворцовом саду в рамках акции «Дубки Петра Великого» будет высажена дубовая аллея саженцев, выращенных из желудей дуба времён Петра I.

В этот день вход в Дворцовый сад будет бесплатным.

В 15:00 на площадке "Башни искусств" состоится лекция "Дворцовые сады", где посетители смогут познакомиться с планировками и пространственными решениями дворцовых садов, изменениями ландшафта и парковой модой.

В течение всего дня в мультимедийном кинотеатре на площадке "Башни искусств" будут демонстрироваться фильмы, знакомящие зрителей с художественной коллекцией Государственного Русского музея.

ИСТОЧНИК KP.RU