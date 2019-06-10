Машина сбила ребенка во дворе дома в Тверской области

СЕГОДНЯ 08:03 2019-06-10T08:03:19+03:00

Жизни мальчика ничего не угрожает

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ДТП произошло вечером, 9 июня, во дворе одного из домов в Торжке.

8-летний мальчик побежал к маме, которая сидела у подъезда, с детской площадки и попал под машину.

По информации областной Госавтоинспекции, жизни ребенка угрозы нет.

Водитель автомобиля остался на месте происшествия, признаков алкогольного опьянения у него не обнаружили.

ИСТОЧНИК KP.RU