Машина сбила ребенка во дворе дома в Тверской области
Жизни мальчика ничего не угрожает
В Тверской области сбили ребенкаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ДТП произошло вечером, 9 июня, во дворе одного из домов в Торжке.
8-летний мальчик побежал к маме, которая сидела у подъезда, с детской площадки и попал под машину.
По информации областной Госавтоинспекции, жизни ребенка угрозы нет.
Водитель автомобиля остался на месте происшествия, признаков алкогольного опьянения у него не обнаружили.
ИСТОЧНИК KP.RU