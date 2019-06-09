В Тверской области «черный лесоруб» нарубил деревьев на 1 250 000 рублей

9 Июнь 21:43 2019-06-09T21:43:23+03:00

Мужчина хотел заработать денег, а теперь может оказаться в тюрьме Фото: REUTERS

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Полицейским Удомли Тверской области поступило сообщение о незаконной вырубке от местных лесников. Прибыв на место происшествия полицейские зафиксировали, что злоумышленник возле одного из населенных пунктов вырубил сосну, березу, ольху и ель. Нанесенный ущерб был оценен в 1 250 000 рубле.

В результате оперативных мероприятий был задержан подозреваемый. Им оказался 31-летний житель Бологое. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело предусмотренное ч.3 ст.260 УК РФ. Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU