В Тверской области «черный лесоруб» нарубил деревьев на 1 250 000 рублей
Нарушителю грозит до семи лет лишения свободы
Мужчина хотел заработать денег, а теперь может оказаться в тюрьме Фото: REUTERS
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Полицейским Удомли Тверской области поступило сообщение о незаконной вырубке от местных лесников. Прибыв на место происшествия полицейские зафиксировали, что злоумышленник возле одного из населенных пунктов вырубил сосну, березу, ольху и ель. Нанесенный ущерб был оценен в 1 250 000 рубле.
В результате оперативных мероприятий был задержан подозреваемый. Им оказался 31-летний житель Бологое. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело предусмотренное ч.3 ст.260 УК РФ. Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU