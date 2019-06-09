2019-06-09T19:55:29+03:00
Происшествия

За один день в Твери и области утонули два мужчины

Личности погибших устанавливают полицейские
Альберт БОЙКОВ
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Мужчины не смогли выбраться из воды Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиМужчины не смогли выбраться из воды Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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В течение 9 июня в Тверской области утонули два человека. Тело первого мужчины было обнаружено в акватории Волги, после чего погибший был передан полицейским для проведения следственных мероприятий.

Еще один мужчина утонул на акватории река Мста, что в Удомельском районе. Его тело также передали силовикам.

ГУ МЧС России по Тверской напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности на воде. Пренебрежительное отношение к своей жизни может привести к непоправимым последствиям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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