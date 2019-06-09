За один день в Твери и области утонули два мужчины
Личности погибших устанавливают полицейские
Мужчины не смогли выбраться из воды Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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В течение 9 июня в Тверской области утонули два человека. Тело первого мужчины было обнаружено в акватории Волги, после чего погибший был передан полицейским для проведения следственных мероприятий.
Еще один мужчина утонул на акватории река Мста, что в Удомельском районе. Его тело также передали силовикам.
ГУ МЧС России по Тверской напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности на воде. Пренебрежительное отношение к своей жизни может привести к непоправимым последствиям.
ИСТОЧНИК KP.RU