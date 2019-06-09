В Твери пропала молодая девушка
Как сообщает тверской волонтерский поисково-спасательный отряд «СОВА», продолжается поиск Сикуновой Елизаветы Геннадьевны.6 июня текущего года она ушла из дома (Тверь, ул.50 лет Октября, д. 28) и не вернулась. До настоящего времени её местонахождение неизвестно
Приметы: рост 163 см, волосы рыжие, глаза карие
Особые приметы: рваный шрам на бедре, сильно искривленный зуб на верхней челюсти
Вещи: документы, карта сбербанка, салатовый рюкзак, черный ноутбук, большой серебристый пакет.
Всех, кто обладает любой информацией о пропавшей, просят немедленно сообщить об этом по телефонам: 8(910)646-34-34; 8(920)682-09-78 или 102. Требуется помощь волонтеров.
ИСТОЧНИК KP.RU