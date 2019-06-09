В Твери пропала молодая девушка

СЕГОДНЯ 15:55 2019-06-09T15:55:25+03:00

Девушка ушла из дома и не вернулась Фото: ВПСО "СОВА"

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Как сообщает тверской волонтерский поисково-спасательный отряд «СОВА», продолжается поиск Сикуновой Елизаветы Геннадьевны.6 июня текущего года она ушла из дома (Тверь, ул.50 лет Октября, д. 28) и не вернулась. До настоящего времени её местонахождение неизвестно

Приметы: рост 163 см, волосы рыжие, глаза карие

Особые приметы: рваный шрам на бедре, сильно искривленный зуб на верхней челюсти

Вещи: документы, карта сбербанка, салатовый рюкзак, черный ноутбук, большой серебристый пакет.

Всех, кто обладает любой информацией о пропавшей, просят немедленно сообщить об этом по телефонам: 8(910)646-34-34; 8(920)682-09-78 или 102. Требуется помощь волонтеров.

ИСТОЧНИК KP.RU