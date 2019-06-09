Молодые родители Тверской области могут принять участие в фестивале «Мама, папа, я!»

СЕГОДНЯ 12:25 2019-06-09T12:33:48+03:00

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Молодые родители Тверской области могут принять участие в ежегодном фестивале молодых семей Центрального федерального округа «Мама, папа, я!», который посвящен Дню семьи, любви и верности. Традиционное мероприятие будет проходить с 5 по 7 июля в Рязанской области.

Чтобы подать заявку на участие в фестивале, надо пройти регистрацию на сайте «АИС Молодежь России», перейти по ссылке https://myrosmol.ru/event/28903, и нажать «Подать заявку», после чего приступить к заполнению анкеты. Более подробную информацию можно узнать на ресурсах www.molrzn.ru и vk.com/mamapaparzn.

ИСТОЧНИК KP.RU