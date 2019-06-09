2019-06-09T11:57:28+03:00
Происшествия

Житель Тверской области прятал в квартире более 50 граммов наркотиков

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело
Альберт БОЙКОВ
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Мужчину ждёт судМужчину ждёт судФото: Анна КОЛПАКОВА
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Полицейские Тверской области, отрабатывая оперативную информацию, нашли в квартире 37-летнего жителя Калязина неизвестное растительное вещество.

Позже криминалисты выяснили, что мужчина прятал более 50 граммов переработанной и готовой к употреблению конопли. Подозреваемый пояснил, что хранил наркотик для личного потребления. Данная версия проверяется оперативниками.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело предусмотренное ч. 1 ст. 228 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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