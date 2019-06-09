Житель Тверской области прятал в квартире более 50 граммов наркотиков
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело
Мужчину ждёт судФото: Анна КОЛПАКОВА
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Полицейские Тверской области, отрабатывая оперативную информацию, нашли в квартире 37-летнего жителя Калязина неизвестное растительное вещество.
Позже криминалисты выяснили, что мужчина прятал более 50 граммов переработанной и готовой к употреблению конопли. Подозреваемый пояснил, что хранил наркотик для личного потребления. Данная версия проверяется оперативниками.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело предусмотренное ч. 1 ст. 228 УК РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU