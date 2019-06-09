2019-06-09T10:49:39+03:00
Общество

Дорожные полицейские устроили в Тверской области тематический велопробег

Юные обладатели двухколесных транспортных средств пополнили свой багаж знаний
Альберт БОЙКОВ
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Тематическое мероприятие прошло в деревне Вахонино Фото: УМВД РФ по Тверской областиТематическое мероприятие прошло в деревне Вахонино Фото: УМВД РФ по Тверской области
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С приходом лета число велосипедистов заметно выросли, однако не все обладатели двухколесных транспортных средств соблюдают дорожные правила.

Чтобы восполнить этот пробел в деревне Вахонино Конаковского района состоялся тематический велопробег. Перед его стартом автоинспектор рассказал детям о правилах поведения на дороге, а также продемонстрировал жесты, которые подаются при остановке и поворотах.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, особое внимание было уделено знакам дорожного движения и выездам со второстепенной дороги, отработке навыков движения по правому краю проезжей части, а также правилам движения по пешеходному переходу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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