В Тверской области начала работать выставка, посвященная 220-летию со дня рождения Пушкина

СЕГОДНЯ 09:53 2019-06-09T09:53:29+03:00

Приобщиться к прекрасному можно до 18 августа

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В мемориально-художественном музее Владимира Серова в Эммаусе открылась выставка «Вдохновлённые Пушкиным…», которая посвящена 220-летию со дня рождения поэта. В экспозиции можно увидеть произведения художников и скульпторов, в которых отражены жизнь и творчество Александра Пушкина.

Среди них гравюрный портрет А.С. Пушкина, картины «Пушкин на прогулке», «Пушкин в дороге», различные скульптуры, графические иллюстрации к поэме «Медный всадник», трагедии «Борис Годунов», произведению «Пиковая дама», роману «Евгений Онегин», памятные медали с изображением поэта, открытки с иллюстрациями и многое другое.

Выставка будет работать до 18 августа по адресу: Калининский район, посёлок Эммаус, д. 29, Мемориально-художественный музей Владимира Серова (филиал Тверской областной картинной галереи).

ИСТОЧНИК KP.RU