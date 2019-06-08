2019-06-08T23:14:28+03:00
Общество

Юные жители Тверской области могут поучаствовать во Всероссийском конкурсе Минприроды

Заявки принимаются до 30 сентября
Альберт БОЙКОВ
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О Волге написано много, но точно не всёО Волге написано много, но точно не всёФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Минприроды РФ в шестой раз запускает конкурс «Разноцветные капли», который проводится в рамках программы «Вода России». Участниками конкурсами могут стать все желающие в возрасте от 5 до 18 лет, которым необходимо зарегистрироваться на сайте проекта разноцветныекапли.рф, а также заполнить анкету и загрузить конкурсные работы в личном кабинете. Заявки по 18 номинациям принимаются до 30 сентября 2019 года

В этом году участники конкурса также могут получить спецприз от Главы Минприроды России, который лично выберет одну из работ участников.

Участники конкурса могут подать одну или несколько работ по 18 номинациям в 3 темах: «Вода России», «Времена года», «Уникальные водные объекты». И одной специальной номинации от благотворительного фонда «Спасем Планету» – «Жизнь планеты в наших руках».

Жюри предстоит определить победителей в 19 номинациях: «Образ воды», «Вода – это жизнь», «Страна воды», «Осень», «Зима», «Весна», «Лето», «Озеро Байкал», «Телецкое озеро», «Ладожское озеро», «Онежское озеро», «Река Волга», «Река Обь», «Река Енисей», «Река Дон», «Река Амур», «Река Урал» и «Река Печора», «Водоем моего родного края».

Все участники конкурса получат почётные дипломы от Минприроды России. Три лучшие авторы в каждой номинации будут награждены подарочными сертификатами и другими ценными призами. Работы победителей конкурса будут размещены на сайте федерального информационно портала о воде voda.org.ru и включены в тираж ежегодного «Водного календаря».

ИСТОЧНИК KP.RU

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